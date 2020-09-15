Tek umutları G.Saray!

Jack Wilshere'ın Galatasaray'a yazılması West Ham taraftarlarını mutlu etti. Londra ekibi, Ağustos ayı içinde İngiliz oyuncuya geçmiş tüm alacaklarını ödemeyi ve sözleşmesini feshetmeyi önerdi. Ancak olumsuz yanıt aldı. Artık Wilshere takımda görmek istemeyen İngiliz taraftar, şimdi Galatasaray'a transfer olmasını dört gözle bekliyor. 28 yaşındaki futbolcunun, West Ham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.