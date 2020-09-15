Luyindama’ya özel uyarı

Gaziantep maçıyla sahalara dönen Luyindama, Gaziantep FK karşısında sarı kart görünce ikinci yarıda yerini Donk'a bırakmıştı. Riskli ve faullü oynayan Luyindama'nın kritik Başakşehir ve Fenerbahçe sınavları öncesi cezalı duruma düşmesini istemeyen teknik heyet böyle bir önlem alırken Kongolu stoperi de dikkatli olması konusunda uyardı.