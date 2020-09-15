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Haberler Galatasaray Luyindama’ya özel uyarı

’ya özel uyarı

 maçıyla sahalara dönen , Gaziantep FK karşısında görünce yerini Donk'a bırakmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Luyindama’ya özel uyarı

maçıyla sahalara dönen , Gaziantep FK karşısında görünce yerini Donk'a bırakmıştı. Riskli ve faullü oynayan Luyindama'nın kritik ve sınavları öncesi cezalı duruma düşmesini istemeyen teknik heyet böyle bir önlem alırken Kongolu stoperi de dikkatli olması konusunda uyardı.