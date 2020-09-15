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Haberler Galatasaray Celta yüksek uçtu

Celta yüksek uçtu

'ın için 'ya yaptığı teklif belli oldu…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Celta yüksek uçtu

'ın için 'ya yaptığı teklif belli oldu… La Razon gazetesine göre sarı-kırmızılılar 1.5 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma bedeliyle Celta'nın kapısını çaldı. Ancak İspanyol ekip teklifi düşünmedi bile... Okay'ın ancak 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ile ayrılabileceğini bildirdi.