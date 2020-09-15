Celta yüksek uçtu

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklif belli oldu… İspanyol La Razon gazetesine göre sarı-kırmızılılar 1.5 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma bedeliyle Celta'nın kapısını çaldı. Ancak İspanyol ekip teklifi düşünmedi bile... Okay'ın ancak 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ile ayrılabileceğini bildirdi.