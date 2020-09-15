Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklif belli oldu… İspanyol La Razon gazetesine göre sarı-kırmızılılar 1.5 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma bedeliyle Celta'nın kapısını çaldı. Ancak İspanyol ekip teklifi düşünmedi bile... Okay'ın ancak 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ile ayrılabileceğini bildirdi.
Celta yüksek uçtu
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya yaptığı teklif belli oldu…
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50