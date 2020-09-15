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Haberler Galatasaray Oğulcan niye yok?

Oğulcan niye yok?

Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayan futbolcunun, listesine de alınmaması kafaları karıştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Oğulcan niye yok?

Çaykut Rizespor'un sözleşmesini tek taraflı olarak uzattığı için , 11 Ağustos'ta 'ye geçici lisans başvurusu yaptı ancak futbolcunun resmi maçlarda forma giymemesi soru işaretleri yarattı. Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görülmeye devam ederken TFF, geçen hafta, Oğulcan'a geçici transfer izni verdi. Ancak genç futbolcu, Gaziantep maçı kadrosunda yer almadığı gibi Ligi listesine de dahil edilmedi. Bu durumun, herhangi bir tazminat sıkıntısı yaşanmaması için sarı-kırmızılı kulübün avukatları tarafından talep edildiği öğrenildi.