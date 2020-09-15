G.Saray kabul etti sıra Belhanda’da

Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılma sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor… Katar'dan gelen 5 milyon euro'luk teklife 'Evet' diyen sarı-kırmızılılar şimdi Belhanda'nın da anlaşmasını bekliyor. Galatasaray'da, bonuslar dahil 4 milyon euro kazanan Belhanda, Katar ekibinin 3.5 milyon euro'luk teklifine karşılık 5 milyon euro talep etti. Pazarlıkların sürdüğü bildirildi.