Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılma sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor… Katar'dan gelen 5 milyon euro'luk teklife 'Evet' diyen sarı-kırmızılılar şimdi Belhanda'nın da anlaşmasını bekliyor. Galatasaray'da, bonuslar dahil 4 milyon euro kazanan Belhanda, Katar ekibinin 3.5 milyon euro'luk teklifine karşılık 5 milyon euro talep etti. Pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
G.Saray kabul etti sıra Belhanda’da
Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılma sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor…
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50