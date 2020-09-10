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10 Eylül 2020, Perşembe
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'da yeni Etebo ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray'da yeni transfer Etebo ilk antrenmanına çıktı!

'in açılış haftasında cumartesi günü FK ile karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yeni da takımla ilk idmanına çıktı.

, 'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdmanın ilerleyen bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

ETEBO SAHAYA İNDİ!

'nin takımından kiralanan Nijeryalı , antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

DIAGNE VE EMRE AKBABA...

Sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Emre Akbaba ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 13:45
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