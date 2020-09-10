Galatasaray'da yeni transfer Etebo ilk antrenmanına çıktı!
Süper Lig'in açılış haftasında cumartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Oghenekaro Etebo da takımla ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdmanın ilerleyen bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
ETEBO SAHAYA İNDİ!
İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Nijeryalı Oghenekaro Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
DIAGNE VE EMRE AKBABA...
Sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Emre Akbaba ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 13:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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