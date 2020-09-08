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08 Eylül 2020, Salı
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Vera yarışı kızışıyor

Vera yarışı kızışıyor

TuttoSport, için ’ın da devreye girdiğini yazdı.

Etebo ile birlikte bir orta saha alacak olan için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de İtalyan kaynaklı. TuttoSport, için Galatasaray'ın da devreye girdiğini iddia etti.

Gazetenin iddiasına göre; 20 yaşındaki ön libero için Torino bir süredir Spartak Moskova ile çekişme halindeydi. Bu yüzden rakam yükselmişti. Sarı-kırmızılı takımın devreye girmesiyle dengelerin bir kez daha değişeceği ifade edildi.

Argentinos Juniors'ta oynayan Vera devleri peşine taktı.

  1. 8.9.2020
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