Vera yarışı kızışıyor
TuttoSport, Fausto Vera için Galatasaray’ın da devreye girdiğini yazdı.
Etebo ile birlikte bir orta saha alacak olan Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de İtalyan kaynaklı. TuttoSport, Fausto Vera için Galatasaray'ın da devreye girdiğini iddia etti.
Gazetenin iddiasına göre; 20 yaşındaki ön libero için Torino bir süredir Spartak Moskova ile çekişme halindeydi. Bu yüzden rakam yükselmişti. Sarı-kırmızılı takımın devreye girmesiyle dengelerin bir kez daha değişeceği ifade edildi.
Argentinos Juniors'ta oynayan Vera devleri peşine taktı.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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