Vera yarışı kızışıyor

Etebo ile birlikte bir orta saha alacak olan Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de İtalyan kaynaklı. TuttoSport, Fausto Vera için Galatasaray'ın da devreye girdiğini iddia etti.

Gazetenin iddiasına göre; 20 yaşındaki ön libero için Torino bir süredir Spartak Moskova ile çekişme halindeydi. Bu yüzden rakam yükselmişti. Sarı-kırmızılı takımın devreye girmesiyle dengelerin bir kez daha değişeceği ifade edildi.



Argentinos Juniors'ta oynayan Vera devleri peşine taktı.