Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Okay Yokuşlu "Gelirim" dedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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bombasını patlatıyor! "Gelirim" dedi

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Okay Yokuşlu "Gelirim" dedi

Celta Vigo’da çok da mutlu olmayan Okay, “Kulübümle anlaşırsanız G.Saray’a gelirim” diye konuştu.

Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan , bir orta sahayı daha bitirmeye çok yakın... Süper Lig'in başlamasına bir hafta kala Bankalar Birliği'yle revize konusunda anlaşma sağlayıp büyük bir nefes alan sarı-kırmızılı ekip, A Milli Takımı'nın yıldız ismi 'yu da ikna etti. Teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayı çok isteyen orta saha oyuncusu Galatasaray'a 'Evet" dedi. İspanyol kulübüyle olan görüşmeler başladı.

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Celta Vigo'nun 26 yaşındaki orta saha için, 1.5 milyon euro kiralama bedeli isteği belirtiliyor. Kulüpler arası temaslar sürerken Galatasaray bu bedeli 1 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor. Eğer anlaşma sağlanabilirse Okay da yeni sezonda aslan olacak. Futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunması bekleniyor. Başarılı futbolcu, 1 Temmuz 2018'de Trabzonspor'dan 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya olmuştu.

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İSPANYA YARAMADI
Yurt dışına giden futbolcularımızdan haklı olarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Ne yazık ki Okay o kategoriye giremedi. Yüksek top tekniği ve fiziksel heybeti onun bir Viera, Busquets, Yaya Toure kategorisine sokmaya, hatta yaklaştırmaya yetmedi. Çünkü hem pozisyon almada, hem oyun geçişlerine uyumda, hem de çabukluk anlamında bir türlü gelişmedi. Celta Vigo'ya beklenen katkıyı veremediği için gözden çıkarıldı. Okay için kendini göstereceği yeni bir takım şart. (Barış DİNÇARSLAN)

  1. 8.9.2020
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