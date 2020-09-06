Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Transferde flaş gelişme! ve Rodrigues...

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... kısa süre önce de gündemine geldiği iddia edilen eski yıldızı için bir girişiminin olup olmadığı belli oldu. İşte tüm detaylar gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüdeki sezon çalışmalarına son sürat devam eden 'da flaş bir gelişme yaşandı. , 'de kiralık olarak forma giyen eski yıldızı için bir girişiminin olmadığı belirtildi.

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilen eski yıldızı Garry Rodrigues için girişimlerinin olmadığı belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Rodrigues için 'un ısrarı ise devam ediyor.



G.SARAY'DA NE YAPMIŞTI?

2 yıl Galatasaray'da oynayan Garry Rodrigues, Ocak 2019'da 9 milyon Euro bonservis bedeli ile Ittihad kulübüne transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı forma altında toplam 78 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 16 gol atıp 16 da asist yapmıştı.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 18:42
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