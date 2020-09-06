Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların kısa süre önce de gündemine geldiği iddia edilen eski yıldızı Garry Rodrigues için bir girişiminin olup olmadığı belli oldu. İşte tüm detaylar gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen eski yıldızı Garry Rodrigues için bir girişiminin olmadığı belirtildi.
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilen eski yıldızı Garry Rodrigues için girişimlerinin olmadığı belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Rodrigues için Olympiakos'un ısrarı ise devam ediyor.
G.SARAY'DA NE YAPMIŞTI?
2 yıl Galatasaray'da oynayan Garry Rodrigues, Ocak 2019'da 9 milyon Euro bonservis bedeli ile Ittihad kulübüne transfer olmuştu.
Sarı kırmızılı forma altında toplam 78 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 16 gol atıp 16 da asist yapmıştı.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 18:42
- Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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