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06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Yıldız isim resmen G.Saray'da! 1 yıllık imza...

'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Doğa Sigorta Jonathan Williams'ı kadrosuna kattı

haberi... çalışmalarını sürdüren , son olarak ekibi 'ta forma 'li uzun 'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2.06 boyundaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

, 'li uzun 'ı kadrosuna kattı. patentli 2.06 boyundaki yıldız basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı uzun Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

2.06 cm boyunda olan oyuncu uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.

22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, görkemli bir lise kariyerinin ardından kolej tercihini Missouri'den yana kullandı. Missouri'deki ikinci yılında 11.9 sayı ve 7.1 ribaund istatistikleri tutturdu. Kolejdeki üçüncü yılında Gonzaga'ya oldu. Gonzaga'daki mezuniyet senesinde 13.4 sayı, 8.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı ve konferansının en iyi beşine seçildi.

2018-19 sezonunun başında ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon NBA'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Sezon bitiminde temsilcisi Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'da sahaya çıktığı 18 maçta 11.7 sayı ve 9.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı ancak Aralık 2019'da NBA'den aldığı teklifleri değerlendirerek Avrupa'daki kariyerini kısa kesti. ile çift yönlü kontrat imzalayan Johnathan Williams, playoff şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

Alt yaş kategorilerinde ABD forması da giyen oyuncu 2011 ve 2012'de U16 Amerika ve U17 Dünya Şampiyonlukları da yaşadı.

Atletizmi, çabuk ayakları ve sahayı koşabilme yetileriyle ön plana çıkan Johnathan Williams yeni sezonda takımımızın formasını giyecek.

Oyuncumuza hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 16:03
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