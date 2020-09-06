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06 Eylül 2020, Pazar
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Cengiz: Mutlu edeceğiz

Cengiz: Mutlu edeceğiz

Başkanı , gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı , gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Cengiz, "İnsanlar mükemmeli bulmak için mücadele veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsınız. Fakat biz santrfor yokken ligin en çok golünü attık. 'Defans yok' dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah taraftarı mutlu edeceğiz" dedi.
  1. 6.9.2020
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