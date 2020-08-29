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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Taraftarlar isyanda

Taraftarlar isyanda

Ligin ilk üç haftasında G.Antep, ve F.Bahçe ile karşılaşacak Aslan'da orta saha transferi yapılmaması taraftarları endişelendiriyor.

Ligin ilk üç haftasında G.Antep, ve F.Bahçe ile karşılaşacak Aslan'da orta saha transferi yapılmaması taraftarları endişelendiriyor. Sarı-kırmızılılar #ORTADAtransferyok hashtag'i ile yönetime çağrıda bulunuyor. Taraftarlar, gelecek isimlerin geç kaldığını, takımla uyum sorunu yaşayacağını belirtiyor.

  1. 29.8.2020
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