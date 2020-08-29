Taraftarlar isyanda

Ligin ilk üç haftasında G.Antep, Başakşehir ve F.Bahçe ile karşılaşacak Aslan'da orta saha transferi yapılmaması taraftarları endişelendiriyor. Sarı-kırmızılılar #ORTADAtransferyok hashtag'i ile yönetime çağrıda bulunuyor. Taraftarlar, gelecek isimlerin geç kaldığını, takımla uyum sorunu yaşayacağını belirtiyor.