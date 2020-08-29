Taraftarlar isyanda
Ligin ilk üç haftasında G.Antep, Başakşehir ve F.Bahçe ile karşılaşacak Aslan'da orta saha transferi yapılmaması taraftarları endişelendiriyor.
Ligin ilk üç haftasında G.Antep, Başakşehir ve F.Bahçe ile karşılaşacak Aslan'da orta saha transferi yapılmaması taraftarları endişelendiriyor. Sarı-kırmızılılar #ORTADAtransferyok hashtag'i ile yönetime çağrıda bulunuyor. Taraftarlar, gelecek isimlerin geç kaldığını, takımla uyum sorunu yaşayacağını belirtiyor.
- 29.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Taraftarlar isyanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.