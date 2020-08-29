Arabistan kapısı acık

Aslan'ın göndermek istediği isimler arasında yer alan Younes Belhanda için önceki gün Gremio'nun 2.5 milyon euro'luk bir teklifi oldu. Brezilya basını, "Gremio, Belhanda için 17 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.5 milyon euro) ödemeye hazırdı. Galatasaray'la bir anlaşmaya varıldı ancak oyuncu Brezilya'da oynamayı kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Belhanda'nın Fransa'dan yakın arkadaşı olan gazeteci Manu Lonjon ise transfer kapısının açık olduğunu duyurdu. Lonjon, "Dedikodular çıkıyor. Gerçek şu ki; Arabistan'da sezon henüz bitmedi. Bu yüzden işler değişebilir" yorumunu yaptı. Belhanda dünkü maça ikinci yarıda dahil oldu.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Cimbom'da Belhanda ve Babel'in sözleşmelerini feshedeceği iddia edildi. Yönetimin maaş yükünden kurtulmak için iki ismin bonservislerini verip yollarını ayırmayı istediği öğrenildi. Babel yıllık 2.5, Belhanda bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro'yu cebine koyuyor.