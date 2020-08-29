Arabistan kapısı acık
Belhanda, Gremio’yu reddetti. Arkadaşı, Arapları işaret etti.
Aslan'ın göndermek istediği isimler arasında yer alan Younes Belhanda için önceki gün Gremio'nun 2.5 milyon euro'luk bir teklifi oldu. Brezilya basını, "Gremio, Belhanda için 17 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.5 milyon euro) ödemeye hazırdı. Galatasaray'la bir anlaşmaya varıldı ancak oyuncu Brezilya'da oynamayı kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Belhanda'nın Fransa'dan yakın arkadaşı olan gazeteci Manu Lonjon ise transfer kapısının açık olduğunu duyurdu. Lonjon, "Dedikodular çıkıyor. Gerçek şu ki; Arabistan'da sezon henüz bitmedi. Bu yüzden işler değişebilir" yorumunu yaptı. Belhanda dünkü maça ikinci yarıda dahil oldu.
SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK
Cimbom'da Belhanda ve Babel'in sözleşmelerini feshedeceği iddia edildi. Yönetimin maaş yükünden kurtulmak için iki ismin bonservislerini verip yollarını ayırmayı istediği öğrenildi. Babel yıllık 2.5, Belhanda bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro'yu cebine koyuyor.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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