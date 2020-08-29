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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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kapısı acık

Arabistan kapısı acık

, ’yu reddetti. Arkadaşı, Arapları işaret etti.

Aslan'ın göndermek istediği isimler arasında yer alan Younes için önceki gün 'nun 2.5 milyon euro'luk bir teklifi oldu. basını, "Gremio, Belhanda için 17 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.5 milyon euro) ödemeye hazırdı. 'la bir anlaşmaya varıldı ancak oyuncu Brezilya'da oynamayı kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Belhanda'nın 'dan yakın arkadaşı olan gazeteci Manu ise transfer kapısının açık olduğunu duyurdu. Lonjon, "Dedikodular çıkıyor. Gerçek şu ki; 'da sezon henüz bitmedi. Bu yüzden işler değişebilir" yorumunu yaptı. Belhanda dünkü maça ikinci yarıda dahil oldu.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Cimbom'da Belhanda ve Babel'in sözleşmelerini feshedeceği iddia edildi. Yönetimin maaş yükünden kurtulmak için iki ismin bonservislerini verip yollarını ayırmayı istediği öğrenildi. Babel yıllık 2.5, Belhanda bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro'yu cebine koyuyor.

  1. 29.8.2020
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