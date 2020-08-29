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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Linnes’e teklifler var

Linnes’e teklifler var

Omar Elabdellaoui'nin kadroya katılmasıyla da kulübe yolu gözüken için yurt dışından teklif geldiği öğrenildi.

Omar Elabdellaoui'nin kadroya katılmasıyla da kulübe yolu gözüken için yurt dışından teklif geldiği öğrenildi. İsmi açıklanmayan bir kulübün 400 bin euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin bu teklifi reddettiği kaydedildi. 1 yıl daha kontratı bulunan Linnes'e 1.4 milyon euro maaş ödenecek.

  1. 29.8.2020
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