Linnes’e teklifler var
Omar Elabdellaoui'nin kadroya katılmasıyla yeni sezonda da kulübe yolu gözüken Martin Linnes için yurt dışından teklif geldiği öğrenildi.
Omar Elabdellaoui'nin kadroya katılmasıyla yeni sezonda da kulübe yolu gözüken Martin Linnes için yurt dışından teklif geldiği öğrenildi. İsmi açıklanmayan bir kulübün 400 bin euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin bu teklifi reddettiği kaydedildi. 1 yıl daha kontratı bulunan Linnes'e 1.4 milyon euro maaş ödenecek.
- 29.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Linnes’e teklifler var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.