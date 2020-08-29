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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Rodriguez ’a

Rodriguez Everton’a

 ile  adı anılan , ile anlaştı.

ile adı anılan , ile anlaştı. İngiliz ekibiyle yıllık 4.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Kolombiyalı yıldız için tek sorun yüksek bonservis bedeli. İspanyol ekibinin 25 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, James'in 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Everton'ın indirim istediği belirtildi.

  1. 29.8.2020
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