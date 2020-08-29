Rodriguez Everton’a
Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez, Everton ile anlaştı.
Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez, Everton ile anlaştı. İngiliz ekibiyle yıllık 4.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Kolombiyalı yıldız için tek sorun yüksek bonservis bedeli. İspanyol ekibinin 25 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, James'in 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Everton'ın indirim istediği belirtildi.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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