Rodriguez Everton’a

Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez, Everton ile anlaştı. İngiliz ekibiyle yıllık 4.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Kolombiyalı yıldız için tek sorun yüksek bonservis bedeli. İspanyol ekibinin 25 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, James'in 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Everton'ın indirim istediği belirtildi.