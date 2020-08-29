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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kılınç çağrıldı

Emre Kılınç çağrıldı

 A 'nın 'nde ve ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A 'nın 'nde ve ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, 'dan sadece Kılınç'ı aday kadroya davet etti. Türkiye, Macaristan ile 3 Eylül'de, Sırbistan ile 6 Eylül'de karşılaşacak.

  1. 29.8.2020
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