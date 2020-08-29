Luş da tamam
Yeni sezonda Marcelo Saracchi'nin yedeği olması beklenen Süleyman Luş'un lisansını çıkarıldı.
Yeni sezonda Marcelo Saracchi'nin yedeği olması beklenen Süleyman Luş'un lisansını çıkarıldı. Fatih Terim'in çok güvendiği oyuncular arasında yer alan 19 yaşındaki genç futbolcu, U21 Milli Takımı'nın 4 Eylül'de Moldova ile yapacağı maçın ardından A takım kadrosuna girecek.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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