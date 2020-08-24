Galatasaray'da Fatih Terim'den son karar! Arda Turan gelecek sezon...
Galatasaray'da son dakika haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim önemli bir karara imza attı. Tecrübeli teknik adam Arda Turan için son kararını verirken, oynatacağı mevkiiyi de belirledi. İşte detaylar...
Sarı kırmızılı takıma fit bir şekilde; 2011'de Atletico Madrid'e giderken olduğu gibi 75 kilo ile dönen tecrübeli futbolcu, İstanbul'da devam eden sezon hazırlıklarında en çok parlayan isim oldu.
Antrenmanlardaki fiziksel performans testlerini başarıyla geçen Arda, taktik çalışmalarındaki performansıyla da Terim'in yüzünü güldürdü.
iLK ETAPTA SOL KANATTA
Hürriyet'in haberine göre tecrübeli oyuncudan son derece memnun olan Fatih Terim, kendisini şimdiden yeni sezondaki ideal 11'e yazdı. Terim, bununla da kalmayıp, Arda'ya kaptanlık pazubendini verecek.
Arda'yı ilk etapta sol kanatta kullanacak olan Terim, daha sonra gerekli duyduğu maçlarda forvet arkası olarak görev verecek.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Fatih Terim'den son karar! Arda Turan gelecek sezon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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