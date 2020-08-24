Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den son karar! Arda Turan gelecek sezon... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray'da sürpriz! Fatih Terim'den Arda Turan kararı

'da 'den son karar! gelecek sezon...

Galatasaray'da Fatih Terim'den son karar! Arda Turan gelecek sezon...

'da son dakika haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Cimbom'da teknik direktör önemli bir karara imza attı. Tecrübeli teknik adam için son kararını verirken, oynatacağı mevkiiyi de belirledi. İşte detaylar...

Sarı kırmızılı takıma fit bir şekilde; 2011'de Atletico Madrid'e giderken olduğu gibi 75 kilo ile dönen tecrübeli futbolcu, İstanbul'da devam eden sezon hazırlıklarında en çok parlayan isim oldu.

Antrenmanlardaki fiziksel performans testlerini başarıyla geçen Arda, taktik çalışmalarındaki performansıyla da Terim'in yüzünü güldürdü.

iLK ETAPTA SOL KANATTA

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli oyuncudan son derece memnun olan , kendisini şimdiden yeni sezondaki ideal 11'e yazdı. Terim, bununla da kalmayıp, Arda'ya kaptanlık pazubendini verecek.

Arda'yı ilk etapta sol kanatta kullanacak olan Terim, daha sonra gerekli duyduğu maçlarda forvet arkası olarak görev verecek.

  1. 24.08.2020
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