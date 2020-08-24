Galatasaray - Eyüpspor maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray - maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı?

Galatasaray - Eyüpspor maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı?

2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecekti. Mücadele öncesi gelen son dakika haberi ile maçın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu hazırlıklarında oynayacağı ilk hazırlık maçı ile oynanacaktı. Gelen son dakika bilgileri sonrası maçın iptal olup olmadığı merak konusu oldu.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI OYNANACAK MI?

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 10:02
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