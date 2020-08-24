Galatasaray - Eyüpspor maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı?
2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecekti. Mücadele öncesi gelen son dakika haberi ile maçın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı?
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu hazırlıklarında oynayacağı ilk hazırlık maçı Eyüpspor ile oynanacaktı. Gelen son dakika bilgileri sonrası maçın iptal olup olmadığı merak konusu oldu.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI OYNANACAK MI?
Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 10:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Eyüpspor maçı neden iptal edildi? Oynanacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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