Tarihi gece sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Arjantin basını, şampiyon Bayern'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona ile ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. İşte o haber ve Arda Turan detayı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:54
Güncelleme: 24.08.2020 09:57
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Bayern Münih, Lizbon'da karşı karşıya geldiği Paris Saint-Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
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Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.
Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.
Bu arada şampiyon Bayern Münih'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona, dev mücadele öncesi Arjantin basınına konu oldu.
Ole adlı site, Katalan devinin son dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı başarısızlıkları konu alan bir habere imza attı. Haberdeki Arda Turan detayı dikkat çekti.