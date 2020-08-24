Tarihi gece sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Arjantin basını, şampiyon Bayern'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona ile ilgili dikkat çeken bir haber kaleme aldı. İşte o haber ve Arda Turan detayı...

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