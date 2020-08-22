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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Polonyalılar’ın talibi çok fazla

Polonyalılar’ın talibi çok fazla

formaları giyen ve için uzun süredir girişimde bulunan Cimbom temaslardan olumlu sonuç alamadı.

formaları giyen ve için uzun süredir girişimde bulunan Cimbom temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e 'den 8 milyon euro'luk bir teklif geldiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Jozwiak'ın da peşine Leipzig başta olmak üzere Alman kulüplerinin düştüğü kaydedildi. Futbolcuları satın alma opsiyonlu kiralamaya çalışan 'ın teklifi ise düşük kaldı.
  1. 22.8.2020
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