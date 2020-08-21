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21 Ağustos 2020, Cuma
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Elneny ’a çok yakın

Elneny Galatasaray’a çok yakın

Orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan 'da Lerma gibi ismi de gündemdeki yerini koruyor.

Orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan 'da Lerma gibi ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem 'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Lemina'nın neredeyse yarı fiyatına gelme durumu olan Elneny, birinci tercih olmasa da 'ın Mensah transferinin ardından öne çıkmış durumda…
  1. 21.8.2020
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