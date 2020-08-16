Kale Fatih'e emanet
Galatasaray, Omar'ın ardından kaleci Fatih Öztürk'ün transferini de resmen açıkladı. Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki file bekçisiyle, 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Galatasaray, Omar'ın ardından kaleci Fatih Öztürk'ün transferini de resmen açıkladı. Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki file bekçisiyle, 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılar, başarılı kaleciye her sezon için 4 milyon TL ödeyecek. Fatih Terim, Muslera'nın kadroya katılacağı güne kadar kalede Fatih Öztürk'e şans verecek. Kariyerine Eyüpspor'da başlayan Fatih Öztürk, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa formaları giydi.
ÖZTÜRK: HERKESİN OLMAK İSTEDİĞİ YERDEYİM
İmza töreni sonrası İkinci Başkan Albayrak, "Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz" dedi. Fatih Öztürk ise, "Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı... Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim" diye konuştu.
ÖNCE SESLİ MESAJ
Fatih Öztürk için yapılan KAP bildirimi öncesi diğer transferlerde olduğu gibi bir sesli paylaşım yapıldı. Kulübün Resmi Twitter Hesabı'ndan gelen "Türkiye'nin en büyüğü merhaba" sözleri taraftarlardan büyük ilgi gördü.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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