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16 Ağustos 2020, Pazar
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Kale Fatih'e emanet

Kale Fatih'e emanet

, Omar'ın ardından kaleci 'ün transferini de resmen açıkladı. ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki file bekçisiyle, 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

, Omar'ın ardından kaleci 'ün transferini de resmen açıkladı. ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki file bekçisiyle, 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılar, başarılı kaleciye her sezon için 4 milyon TL ödeyecek. , Muslera'nın kadroya katılacağı güne kadar kalede Fatih Öztürk'e şans verecek. Kariyerine Eyüpspor'da başlayan Fatih Öztürk, Gölcükspor, 1461 Trabzon, , ve Kasımpaşa formaları giydi.

ÖZTÜRK: HERKESİN OLMAK İSTEDİĞİ YERDEYİM
İmza töreni sonrası İkinci Başkan Albayrak, "'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz" dedi. Fatih Öztürk ise, "Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı... Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim" diye konuştu.

ÖNCE SESLİ MESAJ
Fatih Öztürk için yapılan KAP bildirimi öncesi diğer transferlerde olduğu gibi bir sesli paylaşım yapıldı. Kulübün Resmi Twitter Hesabı'ndan gelen "Türkiye'nin en büyüğü merhaba" sözleri taraftarlardan büyük ilgi gördü.

  1. 16.8.2020
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