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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'a 40 milyon TL

Galatasaray'a 40 milyon TL

Kulübü, takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama şirketi ile 2 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İmza töreninde konuşan Başkan , "Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan bize müthiş bir teklifle geldi. İki yılda 40 milyon lirayı aşkın bir tutar ile göğüs sponsorumuz oldu. Bunun kardeş kuruluşu olan Magdeburger de 18 milyon lirayla sırt sponsoru oldu. Yaklaşık 60 milyon liralık bir olanak sağlandı. ve Türk futbolu adına bu örnek davranıştan dolayı SIXT'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 12.8.2020
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