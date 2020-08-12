Galatasaray'da sıra Emre Kılınç'ta!

Galatasaray Kulübü'nün bugün de her konuda anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın transferini duyurması bekleniyor. Dün İstanbul'a gelip kuaföre giden 25 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyaya düşerken bu durum taraftarları memnun etti.