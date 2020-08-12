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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da sıra 'ta!

Galatasaray'da sıra Emre Kılınç'ta!

Kulübü'nün bugün de her konuda anlaşma sağlanan 'ın transferini duyurması bekleniyor. 'a gelip kuaföre giden 25 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı düşerken bu durum taraftarları memnun etti.

Kulübü'nün bugün de her konuda anlaşma sağlanan 'ın transferini duyurması bekleniyor. 'a gelip kuaföre giden 25 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı düşerken bu durum taraftarları memnun etti.

  1. 12.8.2020
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