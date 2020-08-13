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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Malang Sarr’ı listeye aldı

’ı listeye aldı

Malang Sarr’ı listeye aldı

ile anılan , 'in de dikkatini çekti.

ile anılan , 'in de dikkatini çekti. Daha önce Sarr'ın bonservissiz bir oyuncu olduğu için kendilerine kalmayacağını düşünen Terim bu haber sonrasında Şükrü Hanedar'dan harekete geçmesini istedi. Harcama limiti düşük olan Fenerbahçe'nin teklifinden daha iyisini verebileceklerini söyledi. Sarr için Terim'in bu hamlesi ile Fenerbahçe arasında yeni bir transferi yarışı başlatabilir.
  1. 13.8.2020
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