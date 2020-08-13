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13 Ağustos 2020, Perşembe
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ne kadar indirim yaptı?

Falcao ne kadar indirim yaptı?

Başkan , 'nun indirim yaptığını ve kendisiyle yola devam edeceklerini söyledi.

Başkan , 'nun indirim yaptığını ve kendisiyle yola devam edeceklerini söyledi. Gelen bilgiler ise; Falcao'nun yaptığı indirimin ana parasından değil, 16 Avrupa ve maçında 11'de çıktığı için almaya hak kazandığı 1.6 milyon euro'dan vazgeçtiği şeklinde... Falcao'nun yaptığı bu indirimin pandemi süreci için olduğu, gelecek sezon bonuslarını almaya devam edeceği de öğrenildi.
  1. 13.8.2020
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