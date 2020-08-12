Oğulcan Çağlayan'la İrfan Can Kahveci'nin taraftarı heyecanlandıran diyaloğu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi ile milli futbolcu İrfan Can Kahveci arasındaki sosyal medya diyaloğu ise taraftarları heyecanlandırdı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Arda Turan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı da transfer ettiğini resmen açıkladı.
24 yaşındaki oyuncu da, transfer olduğuna dair paylaşımlar yaparken, gönderinin altına Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci yorum yaptı. Transfer açıklamasıyla ilgili gönderiye "Hak ettin aslanım" yazan İrfan Can, genç ismin Florya'ya adım attığı videoya ise "kalp emojisi" attı.
Oğulcan da İrfan Can'ın bu yorumlarına "Ah keşke" diye yanıt verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da, İrfan Can'ın bu yorumuna Galatasaray'a gelmesiyle ilgili birçok cevap attı.
İşte o diyalog...
Oğulcan da kalp emojisine karşılık "Ah keşke" diye yanıt verdi.
- 12.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğulcan Çağlayan'la İrfan Can Kahveci'nin taraftarı heyecanlandıran diyaloğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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