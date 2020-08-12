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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da mesai başlıyor

Galatasaray'da mesai başlıyor

bugün 'nden topbaşı yapıyor. Bugün ilk iş olarak oyuncular Covid-19 testinden geçecek. Daha sonra gruplar halinde sağlık kontrolü için hastaneye gidecekler. 'ne katılacak olan Cimbom, yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanacak.

bugün 'nden topbaşı yapıyor. Bugün ilk iş olarak oyuncular Covid-19 testinden geçecek. Daha sonra gruplar halinde sağlık kontrolü için hastaneye gidecekler. 'ne katılacak olan Cimbom, yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanacak.

  1. 12.8.2020
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