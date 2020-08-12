Galatasaray'da mesai başlıyor
Galatasaray bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nden topbaşı yapıyor. Bugün ilk iş olarak oyuncular Covid-19 testinden geçecek. Daha sonra gruplar halinde sağlık kontrolü için hastaneye gidecekler. Avrupa Ligi'ne İkinci Turdan katılacak olan Cimbom, Fatih Terim yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanacak.
Galatasaray bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nden topbaşı yapıyor. Bugün ilk iş olarak oyuncular Covid-19 testinden geçecek. Daha sonra gruplar halinde sağlık kontrolü için hastaneye gidecekler. Avrupa Ligi'ne İkinci Turdan katılacak olan Cimbom, Fatih Terim yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanacak.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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