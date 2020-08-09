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09 Ağustos 2020, Pazar
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imzayı attı! ...

Edinson Cavani imzayı attı! Galatasaray...

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Adı sarı kırmızılılar ile anılan ve ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani, 'dan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İşte detaylar...

, devi 'ın da gündeminde olan konusunda mutla sona yaklaştı.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre; Edinson Cavani, Benfica'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sezon başına net 9 milyon Euro maaş alacak.

Edinson Cavani'nin maaş dışında imza parası ve çeşitli başarı bonusları alacağı bilgisi verildi.

Danubio'da profesyonel olan Edinson Cavani, ardından Palermo ve formaları giydikten sonra 2013 yazında 64.5 milyon euro bonservis karşılığında 'ye transfer oldu. Uruguaylı forvet, PSG ile 200 Ligue 1 maçına çıktı ve 138 gol atıp 30 asist yaptı.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 10:17
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