Edinson Cavani imzayı attı! Galatasaray...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Adı sarı kırmızılılar ile anılan ve PSG ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani, Benfica'dan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İşte detaylar...
Benfica, Süper Lig devi Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Edinson Cavani konusunda mutla sona yaklaştı.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre; Edinson Cavani, Benfica'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sezon başına net 9 milyon Euro maaş alacak.
Edinson Cavani'nin maaş dışında imza parası ve çeşitli başarı bonusları alacağı bilgisi verildi.
Danubio'da profesyonel olan Edinson Cavani, ardından Palermo ve Napoli formaları giydikten sonra 2013 yazında 64.5 milyon euro bonservis karşılığında PSG'ye transfer oldu. Uruguaylı forvet, PSG ile 200 Ligue 1 maçına çıktı ve 138 gol atıp 30 asist yaptı.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 10:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Edinson Cavani imzayı attı! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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