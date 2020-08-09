Arda'nın Galatasaray transferi İspanya'da yankı buldu! Barcelona...

Galatasaray, kısa süre önce yaptığı resmi açıklama ile Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılılara döndüğünü duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanyollar, yıldız futbolcunun dönüşüne dair özel bir haberi kaleme alırken, maaşının ne denli düştüğünü aktardı.

Konu ile ilgili yazılan haber şu şekilde oldu;

"Barcelona'da Arda Turan için her şey ters gitti. Atletico Madrid'in eski yıldızı, kendisini Katalan ekibine hiç bir zaman adapte edemedi. Motivasyonunu takımına veremedi.

Türk orta saha oyuncusu Galatasaray'a katılmak için Katalan kulübünden ayrılmayı tercih etti. Öte yandan Arda Turan bu transferle aldığı yüklü maaşı kaybetti.

Marca'nın haberine göre Arda Turan, Barcelona'da yıllık 7 milyon euroya oynuyordu ancak İstanbul ekibinde yılda sadece 466.000 euro kazanacak.

Arda'nın maaşında yaklaşık yüzde 87'lik bir düşüş söz konusu. Saha içinde ve saha dışındaki olaylarıyla gündemden düşmeyen oyuncu, 2 yıl 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu, onun kariyer düşüşünü gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Arda, Türkiye'de bir eğlence mekanında kavga etmişti."