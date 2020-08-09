Arda'nın Galatasaray transferi İspanya'da yankı buldu! Barcelona...
Galatasaray, kısa süre önce Arda Turan'ın yeniden yuvasına kavuştuğunu camiaya duyurmuş ve KAP bildirimi yapıştı. İspanyol basını konu ile ilgili yazdığı haberde, yıldız futbolcunun gelirinin Barcelona'da kazandığı miktarın yüzde 87 daha düşük olduğunu ifade ederken, oyuncunun saha dışında yaşadığı olayları da kaleme aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray, kısa süre önce yaptığı resmi açıklama ile Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılılara döndüğünü duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanyollar, yıldız futbolcunun dönüşüne dair özel bir haberi kaleme alırken, maaşının ne denli düştüğünü aktardı.
Konu ile ilgili yazılan haber şu şekilde oldu;
"Barcelona'da Arda Turan için her şey ters gitti. Atletico Madrid'in eski yıldızı, kendisini Katalan ekibine hiç bir zaman adapte edemedi. Motivasyonunu takımına veremedi.
Türk orta saha oyuncusu Galatasaray'a katılmak için Katalan kulübünden ayrılmayı tercih etti. Öte yandan Arda Turan bu transferle aldığı yüklü maaşı kaybetti.
Marca'nın haberine göre Arda Turan, Barcelona'da yıllık 7 milyon euroya oynuyordu ancak İstanbul ekibinde yılda sadece 466.000 euro kazanacak.
Arda'nın maaşında yaklaşık yüzde 87'lik bir düşüş söz konusu. Saha içinde ve saha dışındaki olaylarıyla gündemden düşmeyen oyuncu, 2 yıl 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu, onun kariyer düşüşünü gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Arda, Türkiye'de bir eğlence mekanında kavga etmişti."
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 11:25
- Galatasaray'dan Falcao hamlesi! İşte yeni teklif
- Alpaslan Öztürk’ün menajeri resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe….
- Bir bomba daha patlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye
- Fenerbahçe'den yüzyılın bombası! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı
- Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda'nın Galatasaray transferi İspanya'da yankı buldu! Barcelona... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.