Nainggolan iddiası

Aslan'da geçen sezonlarda da gündeme gelen Radja Nainggolan yeniden yazılmaya başlandı. İtalyan basınında çıkan habere göre; geçen sezon Inter'den Cagliari'ye kiralanan ve kontratı biten 32 yaşındaki futbolcu kadroda istenmiyor. Orta sahaya sert bir isim arayan Galatasaray da Belçikalı'ya sıcak bakıyor.