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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Nainggolan iddiası

Nainggolan iddiası

'da geçen sezonlarda da gündeme gelen yeniden yazılmaya başlandı.

'da geçen sezonlarda da gündeme gelen yeniden yazılmaya başlandı. İtalyan basınında çıkan habere göre; geçen sezon Inter'den Cagliari'ye kiralanan ve kontratı biten 32 yaşındaki futbolcu kadroda istenmiyor. Orta sahaya sert bir isim arayan da Belçikalı'ya sıcak bakıyor.

  1. 8.8.2020
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