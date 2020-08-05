Galatasaray'a dönecek mi? Hamza Hamzaoğlu'ndan açıklama geldi
Gençlerbirliği ile yollarını tecrübeli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'a döneceği iddia ediliyor. Fatih Terim'in ekibinde yer alacağı öne sürülen Hamzaoğlu, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in ekibinde yer alacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli çalıştırıcıdan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Milliyet'e konuşan başarılı teknik adam, bu göreve sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi:
Benim haberim yok ama zaten sıcak bakabileceğim bir durum değil. Fatih Hoca'ya büyük saygım ve sevgim var. Bazı yerlerden teklifler alıyorum. Ancak hemen takım çalıştırmak gibi bir arzum yok. Yurt dışı ile ilgili de sürpriz bir gelişme olabilir. Galatasaray'da Fatih Hoca mutlaka iyi bir ekip kuracaktır. Ne bana gelen bir teklif oldu ne de ben buna sıcak bakmam.
- 05.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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