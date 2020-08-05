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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Galatasaray'a dönecek mi? Resmen açıkladı

'a dönecek mi? 'ndan açıklama geldi

Galatasaray'a dönecek mi? Hamza Hamzaoğlu'ndan açıklama geldi

ile yollarını tecrübeli çalıştırıcı 'nun 'a döneceği iddia ediliyor. 'in ekibinde yer alacağı öne sürülen Hamzaoğlu, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

ile yollarını ayıran 'nun 'in ekibinde yer alacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli çalıştırıcıdan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Milliyet'e konuşan başarılı teknik adam, bu göreve sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi:

Benim haberim yok ama zaten sıcak bakabileceğim bir durum değil. Fatih Hoca'ya büyük saygım ve sevgim var. Bazı yerlerden teklifler alıyorum. Ancak hemen takım çalıştırmak gibi bir arzum yok. Yurt dışı ile ilgili de sürpriz bir gelişme olabilir. 'da Fatih Hoca mutlaka iyi bir ekip kuracaktır. Ne bana gelen bir teklif oldu ne de ben buna sıcak bakmam.

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  1. 05.08.2020
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