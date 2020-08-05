Galatasaray'a dönecek mi? Hamza Hamzaoğlu'ndan açıklama geldi

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in ekibinde yer alacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli çalıştırıcıdan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Milliyet'e konuşan başarılı teknik adam, bu göreve sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi:

Benim haberim yok ama zaten sıcak bakabileceğim bir durum değil. Fatih Hoca'ya büyük saygım ve sevgim var. Bazı yerlerden teklifler alıyorum. Ancak hemen takım çalıştırmak gibi bir arzum yok. Yurt dışı ile ilgili de sürpriz bir gelişme olabilir. Galatasaray'da Fatih Hoca mutlaka iyi bir ekip kuracaktır. Ne bana gelen bir teklif oldu ne de ben buna sıcak bakmam.