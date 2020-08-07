UEFA'dan Galatasaray ve Başakşehir açıklaması!
UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı. Başa baş şartına uymayan Başakşehir'le ise yeni bir anlaşma imzalandığı ve UEFA gelirlerinin 300 bin eurosuna da el konulduğu belirtildi.
UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu.
Öte yandan UEFA'nın açıklamasında başa baş şartına uymayan Başakşehir'le ise yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı.
GALATASARAY'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
UEFA, kulübümüzün 2019/20 sezonunda UEFA ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'nda belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde faaliyet gösterdiğini açıkladı.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi'ne bağlı İnceleme Kurulu tarafından yapılan mali incelemeler sonucunda kulübümüzün 2019-2020 sezon yükümlülüklerini yerine getirdiğini, yapılan bu anlaşmanın 2020-2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BAŞAKŞEHİR İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:
UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kulübü), Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2019/20 inceleme döneminde Finansal Fair Play kurallarını kısmen yerine getirdiği için bir inceleme başlatmış ve 13.07.2020 tarihinde yapılan anlaşma ile inceleme tamamlanmıştır.
UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir. Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 21:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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