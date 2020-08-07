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07 Ağustos 2020, Cuma
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'e 'dan talip çıktı!

Ryan Babel'e Fransa'dan talip çıktı!

'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan , kulüp arıyor. Hollandalı futbolcuya Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'nın talip olduğu ifade edildi.

Son olarak Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen , sözleşmesinin bitmesinin ardından 'a geri dönmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel'e 'nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya'nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde , Ajax, Fulham, Deportivo, Hoffenheim, ve gibi takımlarda forma giydi. Babel, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza attı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 07.08.2020
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