Ryan Babel'e Fransa'dan talip çıktı!
Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan Ryan Babel, kulüp arıyor. Hollandalı futbolcuya Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'nın talip olduğu ifade edildi.
Son olarak Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen Ryan Babel, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönmüştü.
Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel'e Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya'nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
33 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Liverpool, Ajax, Fulham, Deportivo, Hoffenheim, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giydi. Babel, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza attı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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