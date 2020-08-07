Ryan Babel'e Fransa'dan talip çıktı!

Son olarak Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen Ryan Babel, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel'e Fransa'nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya'nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Liverpool, Ajax, Fulham, Deportivo, Hoffenheim, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giydi. Babel, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza attı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.