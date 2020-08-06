Mustafa Cengiz: Fatih hocam yazılı istekte bulundu
Arda Turan'ın transferiyle ilgili DHA'ya konuşan Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in ısrarla istemesi üzerine transferi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Arda Turan'ın transferiyle ilgili DHA'ya konuşan Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in ısrarla istemesi üzerine transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır" dedi.
- 6.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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