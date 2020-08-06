Mustafa Cengiz: Fatih hocam yazılı istekte bulundu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz: Fatih hocam yazılı istekte bulundu

: Fatih hocam yazılı istekte bulundu

Mustafa Cengiz: Fatih hocam yazılı istekte bulundu

Arda Turan'ın transferiyle ilgili DHA'ya konuşan Başkan , 'in ısrarla istemesi üzerine transferi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arda Turan'ın transferiyle ilgili DHA'ya konuşan Başkan , 'in ısrarla istemesi üzerine transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır" dedi.

  1. 6.8.2020
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