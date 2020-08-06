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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Capital Sports ile anlaştı

Capital Sports ile anlaştı

G.Saray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi ile iş birliği anlaşması imzaladı.

G.Saray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi ile iş birliği anlaşması imzaladı. Cimbom, gerçekleştirilen anlaşmayla sosyal medyadaki gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

  1. 6.8.2020
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