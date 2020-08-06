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06 Ağustos 2020, Perşembe
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G.Saray farkı ortaya çıktı

G.Saray farkı ortaya çıktı

Günay, “Gelirlerimiz arttığı için harcama limitimiz 500 milyon lira civarında” dedi.

G.Saray Başkan Yardımcısı , harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek, " faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için 'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu" dedi. Yaptıkları başarılı çalışmaların karşılığını aldıklarını elirten Yusuf Günay, "Galatasaray bu konuda son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. Diğer takımlar ile Galatasaray arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

RAKİPLERİNİ SOLLADI

Galatasaray, TFF'den 429 milyon lira harcama limiti aldı. Bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip böylece ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam limitini 475.672.811 TL geride bıraktı.

  1. 6.8.2020
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