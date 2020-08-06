G.Saray farkı ortaya çıktı
Günay, “Gelirlerimiz arttığı için harcama limitimiz 500 milyon lira civarında” dedi.
G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek, "Futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu" dedi. Yaptıkları başarılı çalışmaların karşılığını aldıklarını elirten Yusuf Günay, "Galatasaray bu konuda son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. Diğer takımlar ile Galatasaray arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.
RAKİPLERİNİ SOLLADI
Galatasaray, TFF'den 429 milyon lira harcama limiti aldı. Bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip böylece ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam limitini 475.672.811 TL geride bıraktı.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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