Aslan durmuyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Aslan durmuyor

Aslan durmuyor

Aslan durmuyor

Yerli rotasyonunu tarihinde bitiren , yabancı transferinde hız kesmiyor. Önümüzdeki sezon , , , , , ve gibi yerli basketbolcuların yanına 5. yabancı takviyesi yapıldı.

Yerli rotasyonunu tarihinde bitiren , yabancı transferinde hız kesmiyor. Önümüzdeki sezon , , , , , ve gibi yerli basketbolcuların yanına 5. yabancı takviyesi yapıldı. Sarı-kırmızılılar, eski Anadolu Efesli Brock Motum ile anlaşmaya vardı. Avusturalyalı pivotla 1+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve resmi imzanın kısa sürede atılacağı öğrenildi. Anadolu Efes'te 2 yıl oynayan Motum, son olarak 'da forma giymişti. Galatasaray bu sezon Alex Hamilton (guard), RJ Hunter (şutör guard), Daryl Macon (guard) ve Zach Hankins'i (pivot) kadrosuna katmıştı. Aslan'ı yeni sezonda yine yönetecek.
  1. 6.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA