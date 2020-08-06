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06 Ağustos 2020, Perşembe
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İngiliz kapışması

İngiliz kapışması

Porto ile sözleşmesinin son yılına giren için 'nin ardından 'ın da devreye girdiği ifade edildi.

Porto ile sözleşmesinin son yılına giren için 'nin ardından 'ın da devreye girdiği ifade edildi. Gelecek sezon şampiyonluğu için hedef koyan Kırmızı Şeytanlar, sol bek pozisyonunda istikrar sergileyemeyen 'un yerini Sambacı yıldızla doldurmayı planladığı belirtiliyor. Bu haberler, muhtemel bir transferden yüzde 10 pay alacak olan tarafından da yakından takip ediliyor.

  1. 6.8.2020
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