İngiliz kapışması

Porto ile sözleşmesinin son yılına giren Alex Telles için Chelsea'nin ardından Manchester United'ın da devreye girdiği ifade edildi. Gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için hedef koyan Kırmızı Şeytanlar, sol bek pozisyonunda istikrar sergileyemeyen Luke Shaw'un yerini Sambacı yıldızla doldurmayı planladığı belirtiliyor. Bu haberler, muhtemel bir transferden yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray tarafından da yakından takip ediliyor.