Galatasaray'dan harcama llimiti açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan harcama llimiti açıklaması!

'dan harcama llimiti açıklaması!

Galatasaray'dan harcama llimiti açıklaması!

Kulübü Başkan Yardımcısı , () 2020-2021 sezonu için açıkladığı takım harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek, " faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu." ifadelerini kullandı.

'nin açıklamasına göre , en fazla harcama limitine sahip takım olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın harcama limiti 429 milyon lira olarak belirtilirken, bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı , harcama limitlerinin belirli kriterlere göre hesaplandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu doğru ortaya koyabilmek için harcama limitlerinin nasıl hesaplandığını bilmek gerekiyor. Harcama limitleri, son 3 yılın gelirlerinin ortalaması alınarak belirleniyor. Yani gişe, sponsorluk ve futbolcu satışından gelir giderler ile 'ndeki gelirin bir bölümü, takım harcama limitlerinin tespitinde değerlendiriliyor. Bir anlamda sizin oluşturduğunuz gelir kapasitesine göre belirleniyor. Bunun dışında bağış, borç, kredi gibi gelirlerin bu hesapta yeri yok. Galatasaray, son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. İdari başarı zaten mali başarıyı getirdi. Limitlerin tespiti de bu şekilde. Galatasaray ile diğer takımlar arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu."

Yusuf Günay, Galatasaray'ın yönetimleri döneminde iki kez 'de şampiyon olduğunu hatırlatarak, "İki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Sponsorluk ve stat gelirlerimiz önemli oranda arttı. Yani futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu. Bu da Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun dikkate alınması gereken bir başarısıdır diye düşünüyorum. Galatasaray bizim dönemde 6 transfer dönemi yaşadı. Her dönemde artı verdik. Zaten bu dönemlerde artı verdiğimiz için harcama limitleri bu derece diğer takımlardan farklı şekilde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

  1. 05.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan harcama llimiti açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA