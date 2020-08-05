İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da resmi olarak açıklanan ilk isim sarı-kırmızılıların eski yıldızı Arda Turan olmuştu. Daha öncede ismi sık sık Galatasaray ile anılan tecrübeli oyuncunun transferinin gerçekleşmesi Galatasaraylı taraftarları da ikiye bölerken, bazı taraftarlar bu transferin takıma katkı sağlayacağını düşünse de, bazıları oldukça tepkili. İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri...