İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da resmi olarak açıklanan ilk isim sarı-kırmızılıların eski yıldızı Arda Turan olmuştu. Daha öncede ismi sık sık Galatasaray ile anılan tecrübeli oyuncunun transferinin gerçekleşmesi Galatasaraylı taraftarları da ikiye bölerken, bazı taraftarlar bu transferin takıma katkı sağlayacağını düşünse de, bazıları oldukça tepkili. İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri...
5 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49
Güncelleme: 05.08.2020 17:54
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer sezonunun açılmasıyla resmi ağızlardan açıklanan ilk transfer Arda Turan oldu. Sarı-kırmızılı taraftarları iki bölen bu transfer sonrası sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren Turan için birçok farklı görüş mevcut.
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İşte Galatasaraylı bazı taraftarların Arda Turan paylaşımları...