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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Krallar buluştu

Krallar buluştu

2011-2013 sezonları arasında forması giyen ile 7 yıl sonra çatısı altında yeniden bir araya geldi.

2011-2013 sezonları arasında forması giyen ile 7 yıl sonra çatısı altında yeniden bir araya geldi. Birlikte 76 maça çıkan ikili 10 gol üretmeyi başarmıştı. Şimdi herkes sarı-kırmızılı forma altında bu sayıyı çoğaltmalarını bekliyor.

  1. 6.8.2020
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