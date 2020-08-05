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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan Younes 'ya ceza!

Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya ceza!

Kulübü, 'ta oynanan maçında gördüğü nedeniyle Faslı orta saha Younes 'ya 150 bin euro verdi.

'da inişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan gönderilmesi plananan Younes için sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.

Belhanda'ya yakınlığıyla bilinen gazete Manu Lonjon'un haberine göre; Şubat ayında oynanan derbisinin 84. dakikasında gördüğü nedeniyle Belhanda'ya 150 bin euro kesildi.

'ta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası
  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 21:19
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