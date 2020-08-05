Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya ceza!
Galatasaray Kulübü, 23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Faslı orta saha Younes Belhanda'ya 150 bin euro para cezası verdi.
Galatasaray'da inişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan gönderilmesi plananan Younes Belhanda için sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.
Belhanda'ya yakınlığıyla bilinen gazete Manu Lonjon'un haberine göre; Şubat ayında oynanan Fenerbahçe derbisinin 84. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belhanda'ya 150 bin euro para cezası kesildi.
23 Şubat'ta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 21:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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