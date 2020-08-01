Galatasaray zorlu virajda! İşte Avrupa yolu
UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezayı CAS'ın da onamasıyla Galatasaray'ın Avrupa kupaları yolu açıldı. Sarı-kırmızılılar sezonu 6. tamamladığı için Avrupa Ligi gruplarına kalmak için 3 eleme geçmek zorunda…
UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezayı CAS'ın da onamasıyla Galatasaray'ın Avrupa kupaları yolu açıldı. Sarı-kırmızılılar sezonu 6. tamamladığı için Avrupa Ligi gruplarına kalmak için 3 eleme geçmek zorunda… Üst üste iki şampiyonluk yaşamasının ardından düşüşe geçen ve bu sezon hayal kırıklığı yaratan Cimbom, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde kendini yeniden göstermenin planlarını yapıyor.
Ancak bu çok da kolay olmayacak. Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. Aslan 12 Ağustos'ta top başı yapacak. 12 Eylül'de Süper Lig başlayacak. 17'sinde Avrupa Ligi maçı, 20'sinde Süper Lig karşılaşmasına çıkacak. Turu geçerse 24 Eylül'de 3. ön eleme turu maçını oynayacak. 27 Eylül'de yine lig maçı. 1 Ekim'deki maçta gruplara kalırsa fikstür daha da yoğun hale gelecek.
İŞTE O AŞAMALAR:
2. ÖN ELEME
Kura: 31 Ağustos
Maç: 17 Eylül
Statü: Şampiyonlar potundan gelen 20 takımın dışında kalan 74 ekiple beraber 2. ön eleme turuna katılacak. Kuraya seri başı girecek.
3. ÖN ELEME
Kura: 1 Eylül
Maç: 24 Eylül
Statü: Yine 20 takımlı şampiyonlar potunun dışında kalan 52 ekip mücadele edecek. Alanyaspor da bu aşamada kupada yer alacak. Aslan seri başı.
PLAY-OFF
Kura: 18 Eylül
Maç: 1 Ekim
Statü: Şampiyonlar potundaki 10 takımın dışında kalan 26 ekip eşleşecek. Sarı-kırmızılıların bu turda da seri başı olması yüksek ihtimal.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray zorlu virajda! İşte Avrupa yolu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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