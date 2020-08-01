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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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zorlu virajda! İşte Avrupa yolu

Galatasaray zorlu virajda! İşte Avrupa yolu

'nın 'a verdiği cezayı CAS'ın da onamasıyla 'ın Avrupa kupaları yolu açıldı. Sarı-kırmızılılar sezonu 6. tamamladığı için gruplarına kalmak için 3 eleme geçmek zorunda…

'nın 'a verdiği cezayı CAS'ın da onamasıyla 'ın Avrupa kupaları yolu açıldı. Sarı-kırmızılılar sezonu 6. tamamladığı için gruplarına kalmak için 3 eleme geçmek zorunda… Üst üste iki şampiyonluk yaşamasının ardından düşüşe geçen ve bu sezon hayal kırıklığı yaratan Cimbom, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde kendini yeniden göstermenin planlarını yapıyor.

Ancak bu çok da kolay olmayacak. Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. Aslan 12 Ağustos'ta top başı yapacak. 12 Eylül'de başlayacak. 17'sinde Avrupa Ligi maçı, 20'sinde Süper Lig karşılaşmasına çıkacak. Turu geçerse 'de 3. turu maçını oynayacak. 27 Eylül'de yine lig maçı. 1 Ekim'deki maçta gruplara kalırsa fikstür daha da yoğun hale gelecek.

İŞTE O AŞAMALAR:

2. ÖN ELEME
Kura: 31 Ağustos
Maç: 17 Eylül
Statü: Şampiyonlar potundan gelen 20 takımın dışında kalan 74 ekiple beraber 2. ön eleme turuna katılacak. Kuraya girecek.

3. ÖN ELEME
Kura: 1 Eylül
Maç: 24 Eylül
Statü: Yine 20 takımlı şampiyonlar potunun dışında kalan 52 ekip mücadele edecek. da bu aşamada kupada yer alacak. Aslan seri başı.

PLAY-OFF
Kura: 18 Eylül
Maç: 1 Ekim
Statü: Şampiyonlar potundaki 10 takımın dışında kalan 26 ekip eşleşecek. Sarı-kırmızılıların bu turda da seri başı olması yüksek ihtimal.

  1. 1.8.2020
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