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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: resmen 'da!

Son dakika: Arda Turan resmen Galatasaray'da!

Son dakika haberi... Kulübü, 'dan ayrılan eski yıldızı 'la anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz’in evine gelerek 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

'da beklenen gerçekleşti, resmen Cimbom'a geri döndü. Geçen sezondan bu yana Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz'in evine gelerek 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasarayımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı.

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

2011-2012 sezonu başında kulübümüze 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atacağı ilk kulüp olan 'e transferi gerçekleşen futbolcumuz, İspanyol kulübünde dört sezon başarıyla forma giydi.

Madrid ekibindeki macerasında bir Şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey, bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu başarıları yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Arda Turan, bu sürecin ardından dünya devlerinin dikkatini çekti.

Mustafa Cengiz: Arda Turan Galatasaray ruhunun bir parçasıdır

2015-2016 sezonu yazında Katalan devi , Arda Turan'ı 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Bu transfer, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor.

Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler şampiyonluğu yaşadı.

Bu süreçte Türkiye A 'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı.

Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden oyuncumuz, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü.

Son 1,5 sezonunu takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 19:38
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