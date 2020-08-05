Arda Turan: Galatasaraylı Arda'yı herkese göstereceğim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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: Galatasaraylı Arda'yı herkese göstereceğim

Arda Turan: Galatasaraylı Arda'yı herkese göstereceğim

Altyapısından yetiştiği 'a 9 yıl aradan sonra geri dönen , "Tekrardan Galatasaraylı Arda’yı, Galatasaray’ın evladı Arda’yı herkese göstereceğime inanıyorum" dedi.

'ın 9 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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"Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan 'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem 'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekâsı hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum."

Arda Turan: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 19:49
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