Kaan kaçtı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kaan kaçtı

Kaan kaçtı

Kaan kaçtı

'ın etmek istediği A ekiplerinden Sassuolo kaptı.

'ın etmek istediği A ekiplerinden Sassuolo kaptı. F.Bahçe'nin yanı sıra Atalanta ve Zenit'in de ilgilendiği milli stoperin serbest kalma bedeli olan 2.5 milyon euro'yu sarı-kırmızılı ekipten önce ödeyen Sassuolo, Kaan'ı renklerine bağladı. Oyuncunun babası ve menajeri Erol Ayhan, A Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladığını söyledi. Mert Müldür'ün oynadığı Sassuolo takımında daha önce Merih Demiral da forma giymişti. Merih daha sonra 'a transfer olmuştu.

SAĞ AYAKLI STOPER
Bu sezon ile 31 maça çıkan Kaan Ayhan, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Ön liberoda da oynayabilen sağ ayaklı milli stoper, 10 kez sarı kart gördü. A Milli forma ile 28 maça çıkan Kaan, 3 gol attı.

  1. 1.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA