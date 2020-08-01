Kaan kaçtı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kaan Ayhan'ı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo kaptı. F.Bahçe'nin yanı sıra Atalanta ve Zenit'in de ilgilendiği milli stoperin serbest kalma bedeli olan 2.5 milyon euro'yu sarı-kırmızılı ekipten önce ödeyen Sassuolo, Kaan'ı renklerine bağladı. Oyuncunun babası ve menajeri Erol Ayhan, A Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladığını söyledi. Mert Müldür'ün oynadığı Sassuolo takımında daha önce Merih Demiral da forma giymişti. Merih daha sonra Juventus'a transfer olmuştu.

SAĞ AYAKLI STOPER

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 31 maça çıkan Kaan Ayhan, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Ön liberoda da oynayabilen sağ ayaklı milli stoper, 10 kez sarı kart gördü. A Milli forma ile 28 maça çıkan Kaan, 3 gol attı.



