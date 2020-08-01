Kaan kaçtı
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kaan Ayhan'ı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo kaptı.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kaan Ayhan'ı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo kaptı. F.Bahçe'nin yanı sıra Atalanta ve Zenit'in de ilgilendiği milli stoperin serbest kalma bedeli olan 2.5 milyon euro'yu sarı-kırmızılı ekipten önce ödeyen Sassuolo, Kaan'ı renklerine bağladı. Oyuncunun babası ve menajeri Erol Ayhan, A Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladığını söyledi. Mert Müldür'ün oynadığı Sassuolo takımında daha önce Merih Demiral da forma giymişti. Merih daha sonra Juventus'a transfer olmuştu.
SAĞ AYAKLI STOPER
Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 31 maça çıkan Kaan Ayhan, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Ön liberoda da oynayabilen sağ ayaklı milli stoper, 10 kez sarı kart gördü. A Milli forma ile 28 maça çıkan Kaan, 3 gol attı.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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