Canlı yayında açıkladı! "Belhanda ve Falcao'nun yerine 2 dünya yıldızı"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, sarı-kırmızılıların Radamel Falcao ve Younes Belhanda ile yollarını ayırmayı düşündüğünü ve iki oyuncunun yerine Mario Götze ve Mario Mandzukic'i transfer etmek istediklerini söyledi.
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