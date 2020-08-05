Falcao'dan Arda Turan'a 'Hoş geldin' mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Falcao'dan 'a 'Hoş geldin' mesajı

Falcao'dan Arda Turan'a 'Hoş geldin' mesajı

'ın yıldızı Falcao, 'de birlikte forma giydiği 'ın sarı-kırmızılı takıma olmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Kolombiyalı golcü, hesabından yaptığı paylaşımla Arda Turan'a "Hoş geldin" mesajı yolladı.

'ın Kolombiyalı golcüsü , sarı-kırmızılılara olan 'den takım arkadaşı 'a hesabından hoş geldin mesajı yayımladı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu. Sarı-kırmızılılara transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, Avrupa Ligi, UEFA ve 'nı kazanmıştı. Falcao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 22:42
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