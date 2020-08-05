Falcao'dan Arda Turan'a 'Hoş geldin' mesajı
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, Atletico Madrid'de birlikte forma giydiği Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Turan'a "Hoş geldin" mesajı yolladı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara transfer olan Atletico Madrid'den takım arkadaşı Arda Turan'a sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayımladı.
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu. Sarı-kırmızılılara transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı. Falcao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 22:42
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